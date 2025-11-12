Популярни
Дреймонд Грийн: Изглежда този сезон не поставяме победите на първо място

  • 12 ное 2025 | 16:35
Една от звездите на Голдън Стейт Уориърс - Дреймънд Грийн, изрази недоволството си от представянето на “Воините” в последните мачове.

Тимът от Калифорния заема девето място в Западната конференция на НБА с баланс от 6 победи и 6 загуби, като има 6 поредни поражения като гост.

В интервю след загубата от Оклахома Сити Тъндър, опитният 35-годишен Грийн беше попитан каква е разликата в играта на Уориърс през този сезон в сравнение с предишния. Тогава отборът достигна полуфиналите на Запад и отпадна от Минесота Тимбъруулвс.

„Мисля, че всички бяха поставили победите на първо място (през миналия сезон) и се стараехме да го правим на всяка цена. В момента не изглежда да е така“, каза той.

“Според мен всеки играч има собствена амбиция в тази лига. Обаче трябва някак да я сработиш с колективната амбиция на отбора. Ако това не работи, трябва да премахнеш собствените си цели, защото иначе те ще станат повод за това някой да те махне теб”, добави още баскетболистът, който е двукратен олимпийски шампион със САЩ в Рио 2016 и Токио 2020.

Грийн е четирикратен шампион в НБА с Голдън Стейт (2015, 2017, 2018 и 2022 година). От началото на настоящия сезон в 11 мача тежкото крило е със средни показатели от 7.9 точки, 5.3 борби и 5.6 асистенции.

Снимки: Gettyimages

