Треньорът на Крис Юбенк-младши е категоричен: Конър Бен вече е победен

Крис Юбенк-младши се стреми към още по-убедителна победа над Конър Бен тази събота, а неговият треньор Брайън Макинтайър е уверен в успеха.

„Мисля, че той [Бен] вече е победен. Вече е победен“, заяви Макинтайър. „Лично аз смятам, че може би участва само заради парите. Сигурен съм, че ще спечелят добри пари от това. След всичко, което Крис му причини досега, някои бойци просто не могат да се възстановят. Ще видим обаче", заяви треньорът на боксьорите Крис Юбенк-младши, Терънс Крауфорд, Кийшон Дейвис пред ESPN.

Макинтайър обясни, че не е могъл да бъде на разположение на Юбенк в подготовката за първия мач с Бен поради ангажиментите си с Кийшон Дейвис, който по това време се е готвел за първата си защита на титла. Треньорът обаче веднага се е включил в подготовката за реванша.

