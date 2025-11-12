Във Фенербахче твърдо решени да задържат Ясикевичус за дълго време

Турският гранд Фенербахче иска да продължи сътрудничеството си със старши треньора Шарунас Ясикевичус за още много години, твърди членът на Борда на клуба по баскетболните въпроси Джем Джърътчъ.

„Много сме щастливи с нашия треньор. Неговият характер, неговата страст на терена, както и влиянието му върху играчите и феновете са много хармонични. Щастливи сме и искаме да работим с него още много години“, заяви той пред Анадолската агенция.

Джърътчъ добави, че преговорите по удължаването на договора на литовския специалист продължават и може да бъдат финализирани през декември.

Клубът е решен да осигури на Ясикевичус необходимата стабилност, вярвайки, че приемствеността е ключова както за представянето на отбора, така и за развитието на състезателите.

„В постоянен контакт сме с треньора и водим дискусии относно играчите, които сме набелязали. Готови сме да направим трансфер, ако той бъде одобрен от треньора и условията са подходящи“, каза още Джем Джърътчъ.

Фенербахче заема 11-о място във временното класиране в Евролигата с пет победи и пет загуби.

Снимки: Imago