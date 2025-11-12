Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

Популярни
  • 12 ное 2025 | 18:30
Рилски спортист продължава днес участието си в турнира ФИБА Къп с гостуване на полския Люблин. Двубоят от петия кръг в груповата фаза започва в 19:30 часа българско време.

Родният шампион е с победа и 3 поражения дотук. Със същия баланс е и Люблин, а именно срещу полския тим отборът от Самоков записа единствения си успех до момента в Група А - 95:92 у дома.

На първите две места са Мурсия и КК Босна, като Рилецо загуби именно от тези два отбора като домакин в последните си две срещи в надпреварата.

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК!

