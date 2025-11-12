Внучката на Доналд Тръмп ще дебютира в профеисоналния голф

Внучката на президента на САЩ Доналд Тръмп – Кай Тръмп - ще направи своя дебют в професионалния женски голф тур LPGA тази седмица.

18-годишната Кай е получила специална покана от организаторите, за да участва в турнира The Annika, чийто награден фонд е 3,25 милиона долара (2,45 милиона паунда). Събитието ще се проведе в Pelican Golf Club в Белеър, Флорида в периода 13–16 ноември.

Kai Trump, grandaughter of US president Donald Trump, will make her LPGA Tour debut this week. pic.twitter.com/lMjMWJ9e5n — BBC Sport (@BBCSport) November 12, 2025

Тя е най-голямата дъщеря на Доналд Тръмп-младши и вече е поела ангажимент да играе голф за Университета на Маями от 2026 г.

„Моята мечта винаги е била да се състезавам с най-добрите в света в LPGA Tour“,

заяви Кай Тръмп в официално изявление. „Този турнир ще бъде невероятно преживяване. Очаквам с нетърпение да се срещна и да играя срещу много от своите идоли и ментори в голфа, докато правя своя дебют.“

Тя ще се изправи срещу някои от най-големите имена в женския голф, сред които втората в световната ранглиста Нели Корда (трикратна шампионка в турнира), Чарли Хъл от Англия, Лекси Томпсън и шампионката от 2023 г. Лилия Ву.

От LPGA коментираха, че популярността и широкият обхват на аудиторията на Кай Тръмп помагат да се привлече нова публика към голфа, особено сред по-младите фенове.

„Поканите от спонсори са важен начин да се насочи вниманието към изгряващи таланти и да се повиши интересът към нашите турнири и към LPGA като цяло“,

каза Рики Ласки, директор „Бизнес и операции“ в LPGA. „Развълнувани сме да я видим как прави следващата стъпка в своето развитие.“

Кай Тръмп има над шест милиона последователи в социалните мрежи и наскоро стартира своя собствена марка за облекло и лайфстайл продукти.