  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Финикс Сънс губи Джейлън Грийн за поне месец

Финикс Сънс губи Джейлън Грийн за поне месец

  • 12 ное 2025 | 13:55
  • 181
  • 0
Финикс Сънс губи Джейлън Грийн за поне месец

Гардът на Финикс Сънс Джейлън Грийн отново е получил контузия в дясната част на бедрото на десния крак и няма да може да играе за период от поне четири до шест седмици, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация.

23-годишният гард получи травма още в началото при победата със 114:103 над Лос Анджелис Клипърс през уикенда и напусна мача преждевременно. Направените му изследвания са показали, че става дума за разтежение, но травмата е на същото място, на което той имаше проблеми и по време на предсезонната подготовка. Заради тях Грийн не успя да играе в първите осем мача за Финикс през сезона, преди да облече екипа за следващите два.

Тимът на Финикс заема седмо място в класирането в Западната конференция с шест победи и пет поражения след 11 изиграни мача.

Снимки: Gettyimages

