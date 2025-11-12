Рисунки, цветя и шампанско за смелия татко: Акиле Полонара най-накрая е у дома

Целият свят беше разтърсен на 16 юни от ужасна новина – италианският национал Акиле Полонара беше диагностициран с левкемия.

Той започна лечение в Болоня, но по препоръка на лекарите се премести във Валенсия, за да се подложи на терапия с лекарства, които трябва да намалят риска от рецидив на болестта. „Целта ми е да получа медицинско одобрение да се върна на терена. Имаше моменти, когато си мислех да сложа край на всичко, но тогава си помислих за децата и съпругата си. Имаше много трудни моменти, но любовта и подкрепата, които получих от толкова много хора, ми помогнаха да остана позитивен и да гледам напред с оптимизъм“, каза Полонара пред „Le lene“.

В края на септември дойдоха добри новини от Италия. Акиле Полонара успешно претърпя трансплантация на костен мозък в отделението по хематология на болница „Sant'Orsola“ в Болоня. Италианският баскетболист сподели снимка след операцията в социалните мрежи с описанието: „Трансплантирано! Всичко мина както трябва.“

Въпреки това, след успешната трансплантация на костен мозък, състоянието му внезапно се влоши. Той изпадна в кома, а лекарите му даваха едва 10 процента шанс да оцелее. „Когато му отстраниха централния венозен катетър, той се почувства зле. Припадна. Образува се кръвен съсирек. Мозъкът му остана без кислород“, разкри съпругата му Ерика.

Рисунки, конфети и шампанско за смелия татко

След като състоянието му се стабилизира малко, Полонара получи разрешение да се върне у дома при семейството си. В емоционално видео, публикувано в социалната мрежа Instagram, виждаме децата на Полонара – те са подготвили конфети, шампанско за баща си, а също така са му нарисували рисунки. Там беше и съпругата на Полонара, на ръба на сълзите.

Няма край на коментарите за любов и подкрепа под това видео, а един от тях е написан от вдовицата на Миха, Ариана Михайлович. Тя остави емотикон сърце на Полонара.

Това не е първият път, когато Ариана подкрепя Полонара. Преди седмица тя му написа: „Хайде, Акиле... Ти си в сърцата ни“. Също така, самият Полонара разказа, че много скоро след като новината за борбата му с левкемията беше публикувана, семейството на покойния Синиша Михайлович се е свързало с него.