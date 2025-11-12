Бивш боец на UFC бе открит мъртъв в килията му в САЩ

Ветеранът от UFC Годофредо Пепей е бил намерен мъртъв в събота вечерта в затворническа килия във Форт Лодърдейл, Флорида. Местните власти все още не са потвърдили официално причината за смъртта, но приятелят на Пепей, Рони Джейсън, разкри в социалните мрежи, че става въпрос за самоубийство. Новината беше съобщена първо от Лео Гимараеш.

38-годишният Пепей беше арестуван през юни по четири отделни обвинения: отвличане с намерение за нанасяне на телесна повреда или тероризиране на жертвата, домашно насилие чрез удушаване, възпрепятстване на комуникации и физическо насилие. Той не се е признал за виновен по повдигнатите обвинения.

Шерифската служба на окръг Брауърд излезе с официално изявление до Деймън Мартин от mmafighting.com относно смъртта на Пепей.

Детективи от шерифската служба на окръг Брауърд разследват предполагаемо самоубийство на затворник. Малко преди 20:00 часа в събота, 8 ноември, по време на рутинна проверка надзирател открива Годофредо Кастро де Оливейра в безсъзнание, сам в килията си в централния затвор, намиращ се на адрес 555 S.E. First Ave. във Форт Лодърдейл. Спешният екип на Форт Лодърдейл се отзовава на сигнала и транспортира Кастро де Оливейра в медицински център Broward Health, където по-късно той умира. Според първоначалното разследване, служителите на затвора са свалили чаршаф от врата на Кастро де Оливейра и са започнали да извършват животоспасяващи действия до пристигането на спасителния екип. Детективите съобщават, че не се подозира насилствена смъrt, а причината и начинът на смъртта ще бъдат окончателно определени след доклада на съдебния лекар на окръг Брауърд. Отделът за убийства и отделът за вътрешни работи на шерифската служба продължават да разследват обстоятелствата, довели до предполагаемото самоубийство. Кастро де Оливейра е бил в затвора без право на гаранция след ареста си на 30 юни 2025 г. в Диърфийлд Бийч по обвинения, свързани с домашно насилие.

Пепей спечели пет от своите 11 битки в UFC. Той загуби финала в категория „перо“ на TUF Brazil 1 от Рони Джейсън през юни 2012 г. Боецът от Форталеза записа три поредни победи със събмишън, които му донесоха бонуси, над Ноад Лахат, Дашон Джонсън и Андре Фили между 2014 и 2015 г. Впоследствие той беше освободен от организацията, след като загуби три от следващите си четири мача.