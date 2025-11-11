Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Без финали за българските стрелци в днешния ден на Световното в Кайро

Без финали за българските стрелци в днешния ден на Световното в Кайро

  • 11 ное 2025 | 17:37
  • 440
  • 0
Антон Ризов завърши на 59-о място с 577 точки на 50 метра пушка от три положения на Световното първенство по спортна стрелба в Кайро, Египет.

Индиецът Томар даде най-добър резултат в квалификациите - 597 точки, което е изравнен световен рекорд.

На микс пистолет 10 метра Мирослава Минчева и Самуил Донков заеха 23-о място с 575 точки, а другият български тандем в дисциплината - Антоанета Костадинова/Кирил Киров е 45-и с 567 т.

В четвъртък е първата половина на 25 метра пистолет при жените - прецизна стрелба с участието на Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Лидия Ненчева.

