Фицджералд откри сезона по крос-кънтри с безапелационна победа в Кардиф

Инес Фицджералд стартира кампанията си в крос-кънтри с типично доминиращо и безпроблемно представяне, повеждайки от самото начало до победата в състезанието за девойки до 20 години на Cardiff Cross Challenge в събота.

В първото си състезание след участието си на 5000 метра на Световното първенство по лека атлетика Фицджералд спечели надпреварата на 4.45 км за девойки до 20 години с време 14:29. Тя триумфира с преднина от 50 секунди на предимно твърдото трасе и при необичайно топли условия в Ландаф Фийлдс. Втора завърши Бет Люис (15:19), а трета се нареди Изабел Холт (15:22).

Фицджералд наближава края на своята забележителна кариера при девойките. 19-годишната атлетка, която спечели златни медали на 3000 и 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, се цели в последен голям успех – трета поредна титла до 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри SPAR в Лагоа, Португалия, на 14 декември.

"Европейското по крос-кънтри е следващата голяма цел. Имам титла за защитаване, така че ме чака много работа. Не сме отписали световното по крос-кънтри, но след лятото трябва да приоритизираме шампионатите, които са най-добри за мен, а понякога твърде много пътувания могат да бъдат пречка“, сподели Фицджералд пред AW относно бъдещите си планове.

Уилям Рабджонс демонстрира своята универсалност, като спечели с лекота състезанието при мъжете до 20 години на 5.56 км. Той се откъсна в последната обиколка и финишира с време 16:41, изпреварвайки Куин Миъл-Ингрим (16:49).

19-годишният атлет подобри личното си постижение на 800 метра до 1:45.41 този сезон, въпреки че летният му сезон беше помрачен от дисквалификация за препречване във финала на 800 метра на Европейското първенство до 20 години в Тампере, където пресече финалната линия първи.

В състезанията при жените Меган Кийт беше най-добре представилата се британка и европейка, завършвайки четвърта в надпреварата на 6.4 км с време 20:51. Победата грабна 17-годишната кенийка Синтия Чепкируи (20:11), следвана от сънародничката си Шийла Джебет (20:31) и канадката Сейли МакКейб (20:34).

При мъжете на 9.6 км, където победител стана кениецът Матю Кипсанг с време 28:19, Закария Махамед беше водещият британец и европеец, класирайки се четвърти с 28:28. Само на секунда зад него и на пета позиция завърши Джейкъб Кан.

В състезанията на една миля, които послужиха като квалификация за смесената щафета в Лагоа, Холи Диксън спечели при жените пред финалистката от световни и европейски първенства до 20 години на 1500 м Ава Лойд – 5:02 срещу 5:03. При мъжете победител стана Джак Хигинс, който изпревари Калъм Елсън, като и двамата атлети спряха хронометрите на 4:23.

Трикратният европейски шампион по крос-кънтри Уил Барникоут, от когото се очаква да защити титлата си до 23 години в Лагоа следващия месец, завърши четвърти с време 4:25.