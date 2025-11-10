Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Елитната група до 17 години

ЦСКА 1948 - Славия 2:5
0:1 Александър Димитров (5')
0:2 Петър Благоев (38')
0:3 Петър Благоев (51')
1:3 Стоил Йорданов (55')
1:4 Михаил Тенев (77')
2:4 Александър Кечев (79')
2:5 Костадин Ангелов (82')
Арда - Спартак (Плевен) 1:1
1:0 Радослав Коев (47')
1:1 Валентино Георгиев (87')
ЦСКА - Черно море 1:1
0:1 Боян Рангелов (78')
1:1 Димитър Буколски (90'+2)
Фратрия - Национал 2:1
0:1 Калоян Симеонов (9')
1:1 Мартин Делев (82')
2:1 Калоян Георгиев (90')
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Иван Филипов (51')
Септември - Пирин 7:1
1:0 Виктор Добрев (20')
2:0 Виктор Добрев (29')
3:0 Виктор Георгиев (33')
3:1 Алекс Кепов (36')
4:1 Александър Маринов (43')
5:1 Виктор Добрев (70')
6:1 Калоян Рангочев (79')
7:1 Калоян Рангочев (88')
Етър - Левски 0:1
0:1 Ернан Ангелов (73')
Хебър - Лудогорец 0:5