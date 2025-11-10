Популярни
Никс продължават да действат офанзивно, разбиха Бруклин

  • 10 ное 2025 | 10:58
Карл-Антъни Таунс записа 8-ия си “дабъл-дабъл" този сезон при победата на Ню Йорк Никс срещу градския съперник Бруклин Нетс със 134:98 в “Медисън Скуеър Гардън".

С това Никс удължиха до шест серията си от поредни домакински победи от началото на сезона в НБА и излязоха начело в Атлантическата дивизия на НБА. Те също така записаха 11-и пореден успех срещу този съперник - серия, която започнаха на 13 февруари 2023 г. Нетс също могат да се похвалят с подобно постижение в съперничеството между двата отбора, но то датира от средата на 80-те години на миналия век.

Таунс отбеляза 28 точки и 12 борби, а Джейлън Брънсън и Оу Джи Ануноби добавиха по 19. Микал Бриджис реализира 16, Джош Харт и Джордан Кларксън по 11, а Мичъл Робинсън завърши с осем точки и осем борби за 16 минути на паркета.

Майкъл Портър Джуниър бе най-резултатен за Нетс с 25 точки, а отборът му вече е с баланс от 9 загуби и само 1 победа.

