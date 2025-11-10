Играчите на Шериф подкрепиха наш национал

В последната среща от шампионата на Молдова играчите на Шериф засвидетелстваха морална подкрепа към своя съотборник Иван Дюлгеров. Наскоро бившият играч на Черно море и ЦСКА претърпя успешна операция на скъсани кръстни връзки и ще отсъства от терените известно време.

Национал с тежка контузия

Албанският нападател Амарилдо Джони, след отбелязания гол за Шериф срещу временния водач в първенството Петрокуб при загубата с 4:2, показа фланелка, на която бе изписан номерът на българския национал.



Пламен Трендафилов