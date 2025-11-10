Андрей Арловски с брутален нокаут в дебюта си в Misfits Boxing

Андрей Арловски все още го може.

Бившият шампион на UFC в тежка категория продължи възраждането си след края на кариерата си в ММА, като постигна мощен нокаут в четвъртия рунд срещу Келц Дайк в своя дебют в Misfits Boxing в неделя в Нашвил, Тенеси.

Вижте как Арловски върна времето назад за впечатляващия си нокаут по-долу.

В последните си 25 ММА двубоя беларуската легенда не успя да завърши нито един мач с удари. Сега обаче той приключва три поредни срещи по правилата на бокса, бокса с голи ръце и „Dirty Boxing“, като всички тези победи са постигнати през 2025 г.

Преди неделния двубой Арловски сподели пред Деймън Мартин от MMA Fighting, че възможността най-накрая да се боксира се е появила съвсем наскоро и преди това не е бил запознат с Misfits Boxing.

„Мениджърът ми каза, че имам възможност да се бия в боксов мач“, заяви Арловски. „Попита ме дали искам. Отговорих: „Абсолютно, да го направим“. Така се случи всичко.“

„Честно казано, срам за мен, никога не бях чувал за [Misfits]. Но малко след това разбрах, че Тони Фъргюсън се бие там. Предполагам, че скоро ще науча повече.“

Арловски добави, че има интерес и към боксов мач с Джейк Пол, чийто двубой с Джервонта Дейивс на 14 ноември наскоро пропадна. Причината е, че в момента срещу Дейвис се води гражданско дело, заведено от бивша приятелка, която го обвинява в побой и незаконно задържане, наред с други сериозни обвинения. Сега Пол се цели в декемврийска дата за следващия си двубой.