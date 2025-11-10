Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Виктория Томова с лек прогрес, Рибакина влезе в Топ 5

Виктория Томова с лек прогрес, Рибакина влезе в Топ 5

  • 10 ное 2025 | 09:27
  • 467
  • 0
Виктория Томова с лек прогрес, Рибакина влезе в Топ 5

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се придвижи с едно място напред в световната ранглиста на WТА и вече е на 134-jа позиция с 557 точки.

При останалите българки леко отстъпление записа само Изабелла Шиникова, която е загубила 8 точки от актива си.

При двойките Юлия Стаматова се срина с повече от 200 позиция в подреждането, след като загуби 15 точки в сравнение с миналата седмица.

В челната десетка няма сериозна размествания, като единствено Елена Рибакина от Казахстан влезе в световния Топ 5, след като спечели финалния турнир на WТА, който се проведе в Рияд. Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус, която загуби финала в Рияд пред полякинята Ига Швьонтек и американката Коко Гоф.

Следвай ни:

Още от Тенис

Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста

Без промяна за Григор Димитров в световната ранглиста

  • 10 ное 2025 | 08:44
  • 1385
  • 0
Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

  • 9 ное 2025 | 17:55
  • 1677
  • 0
Синер остана без 2 000 000 евро!

Синер остана без 2 000 000 евро!

  • 9 ное 2025 | 12:32
  • 3448
  • 0
Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

  • 9 ное 2025 | 10:15
  • 2265
  • 0
Спечели финалния турнир, след което отказа снимка с шефката на WTA!

Спечели финалния турнир, след което отказа снимка с шефката на WTA!

  • 9 ное 2025 | 08:00
  • 5559
  • 1
Надал: Срещу Джокович ми беше по-трудно, отколкото срещу Федерер

Надал: Срещу Джокович ми беше по-трудно, отколкото срещу Федерер

  • 9 ное 2025 | 02:58
  • 2270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4099
  • 9
България днес ще има нов селекционер на националния отбор

България днес ще има нов селекционер на националния отбор

  • 10 ное 2025 | 10:25
  • 464
  • 0
Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока покоси Ривър в горещо Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37
  • 12556
  • 0
Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 116190
  • 384
Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

Ливърпул е в криза: Рой Кийн със съкрушителна присъда за отбора на Слот след разгрома от Ман Сити

  • 10 ное 2025 | 09:52
  • 2137
  • 0
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

  • 10 ное 2025 | 00:03
  • 33260
  • 173