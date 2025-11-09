Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

  • 9 ное 2025 | 19:21
  • 564
  • 0
Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

Този мач беше полезен за отбора, треньорите и зарадва публиката.

Това каза президентът на хандбалния клуб на Бяла Венцислав Ангелов. Днес шампионът на България загуби от испанския Атлетико Гуардес с 24:39 във втория мач от третия кръг на турнира за купата на Европейската хандбална федерация (ЕХФ) при жените.

В първата среща вчера домакините от Бяла загубиха с 19:45, а днес те бяха символичен гост.

"Един хубав мач. Днес бяхме по-добре. Очаквах, че тази среща ще е по-тежка заради умората, която се натрупа в състезателите, но се отпуснаха, треньорът също даде своите указания и принос и гледахме един добър мач", каза още Ангелов.

Той отчете, че отборът на Бяла е имал много добри моменти, но е допуснал и пропуски, които са довели до крайния резултат.

"Можеше и по-добре да завършим, но като цяло сме доволни от мача. Играхме аматьори срещу професионалисти. Има какво да вземем от тях, има какво да наваксаме в кондиционните тренировки, в спортно-техническо отношение също", отбеляза още Венцислав Ангелов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Тръмп поиска да кръстят стадион на негово име

Тръмп поиска да кръстят стадион на негово име

  • 9 ное 2025 | 02:36
  • 1554
  • 1
Йоана Илиева взе бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир

Йоана Илиева взе бронзов медал на сабя на Световната купа по фехтовка в Алжир

  • 9 ное 2025 | 01:41
  • 867
  • 0
Шумен 61 и Фрегата се изравниха с Локомотив (ГО) на върха в мъжкото хандбално първенство

Шумен 61 и Фрегата се изравниха с Локомотив (ГО) на върха в мъжкото хандбално първенство

  • 8 ное 2025 | 18:45
  • 723
  • 0
Антон Ризов не успя да достигне финала на 10 метра пушка на СП в Кайро

Антон Ризов не успя да достигне финала на 10 метра пушка на СП в Кайро

  • 8 ное 2025 | 17:33
  • 760
  • 0
Виктория Жосан: Особено през първото полувреме играхме наравно с Атлетико Гуардес

Виктория Жосан: Особено през първото полувреме играхме наравно с Атлетико Гуардес

  • 8 ное 2025 | 16:47
  • 692
  • 2
Бяла с домакинска загуба от Атлетико (Гуардес) в първия мач за Купата на ЕХФ

Бяла с домакинска загуба от Атлетико (Гуардес) в първия мач за Купата на ЕХФ

  • 8 ное 2025 | 16:24
  • 726
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 74398
  • 250
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 31353
  • 100
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 15149
  • 3
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 51872
  • 166
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 24628
  • 134
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 31525
  • 44