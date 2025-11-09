Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

  • 9 ное 2025 | 17:46
  • 335
  • 0
Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

Иван Хърков спечели бронзов медал в категория до 79 килограма в последния ден на Световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан).

Хърков заслужи място на почетната стълбичка след победа над Иля Ламиваротау (Беларус) с 1:0 точки в мача за третото място.

Българинът, световен първенец от Ереван 2023, стигна до отличие на трето поредно световно първенство, след като на предишния шампионат в Астана 2024 той също взе бронз.

Хърков започна с две победи с явно превъзходство - с 9:0 срещу Аюб Дуйдер (Нидерландия) и с 8:0 срещу Хосун Парк (Република Корея). На четвъртфиналите той отстъпи в много оспорван мач със съдийско решение на руснака Рамед Гукев, който в последствие триумфира със златото. В репешажите Хърков надделя над Убайди Диващич (Таджикистан) със съдийско решение, след което се справи и с Ламиваротау в решаващия мач за медала.

Ива Иванова завърши на пето място в категория до 59 килограма при жените. Тя стартира със загуба от рускинята Татяна Шуянова, която в последствие спечели титлата и я изтегли на репешаж за бронза. В него Иванова победи с 2:0 Висал Зиан от Мароко, но в мача за третото място загуби с 0:8 от Татяна Мацко (Беларус).

България завърши на 12-о място в класирането по медали с 1 сребърно и 3 бронзови отличия. Самбистите на Русия бяха най-добри с 21 златни, 2 сребърни и 5 бронзови отличия в отделните категории при мъжете и при жените в спортното и в бойното самбо.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

СК “Стар Тийм”: БККМТ бе разпоредила да не ни допуснат до Държавното по кикбокс

СК “Стар Тийм”: БККМТ бе разпоредила да не ни допуснат до Държавното по кикбокс

  • 9 ное 2025 | 15:31
  • 707
  • 0
Джош Хокит прегази Макс Хименис и отправи предизвикателство в рими

Джош Хокит прегази Макс Хименис и отправи предизвикателство в рими

  • 9 ное 2025 | 13:56
  • 995
  • 0
Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

Джарън Енис към Върджил Ортис-младши: Това е битката, която искам

  • 9 ное 2025 | 13:33
  • 1183
  • 0
По-големият от братята Бонфим бе нокаутиран на UFC Вегас 111

По-големият от братята Бонфим бе нокаутиран на UFC Вегас 111

  • 9 ное 2025 | 10:04
  • 626
  • 0
Урош Медич нокаутира Муслим Салихов за 63 секунди

Урош Медич нокаутира Муслим Салихов за 63 секунди

  • 9 ное 2025 | 09:53
  • 911
  • 0
Сериозен кандидат за нокаут на годината на UFC Вегас 111

Сериозен кандидат за нокаут на годината на UFC Вегас 111

  • 9 ное 2025 | 09:37
  • 1210
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

  • 9 ное 2025 | 19:20
  • 24848
  • 101
Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 7814
  • 20
Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

  • 9 ное 2025 | 19:15
  • 3683
  • 1
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 41538
  • 142
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 10259
  • 16
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 26349
  • 40