Вход / Регистрирай се
Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

  • 9 ное 2025 | 14:41
Старши треньорът на Монтана Анатоли Нанков не скри разочарованието си след болезнената загуба от Славия с 1:2. Неговият отбор водеше до самия край на мача, но допусна две късни попадения и остана с празни ръце.

Наставникът имаше сериозни претенции към съдийството в "Овча купел", и по-конкретно към ситуацията с Витиньо, при която той получи жълт картон за симулация, вместо дузпа.

"Играхме добре, поздравявам момчетата. На мен ми омръзна да си мълча. Вместо да затворим мача при 0:2, имахме 2-3 чисти положения. 100%-ова дузпа на Витиньо. Не знам защо главният съдия се направи на разсеян. Жалко за момчетата, бориха се. Бяхме по-добрият отбор на терена, но не печелим точки. Това е гадното! Ако беше обратната ситуация, може би Попов нямаше да се зачуди въобще

За какво плащаме на 10 съдии? Защо има ВАР за всеки мач? Дай да си свирим, както преди 20 години. Нямам думи! То се вижда, че е чиста дузпа, а даваме картон за симулация. Какво да им кажа на тези момчета? Жалко!

Малембана е важен играч. Обираше всички високи топки, но получи контузия и бе принудително заменен. Не това е най-важното. Аз се радвам, че моят отбор се опитва да играе футбол. Получаваме поздравления, но това не ни топли. Днес заслужавахме точки.

Бих използвал паузата за семинар на съдиите. Жалко! Повече няма какво да кажа", каза Нанков.

