  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евтимов: Представянето ни е по-зле от уличен баскетбол

Евтимов: Представянето ни е по-зле от уличен баскетбол

  • 8 ное 2025 | 22:36
  • 458
  • 0

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов бе бесен от представянето на своя отбор в мача със Спартак (Плевен) (81:90) във Варна. Той е изключително недоволен от играта на тима си в четвъртата част и дори сравни представянето му с уличен баскетбол.

"Мога да кажа, че във втори пореден мач четвъртата част е ужасна - спираме да играем баскетбол. За пореден път водим с 8-10 точки и изведнъж всичко рухва. Изкарвам гарда от игра и край. Ето, казвам ви, това е! Знаете ли колко паса имаме, асистенции отборно? Като изключим 9-те на Джелани. Искате ли да ви кажа? 3 за целия отбор. Представете си какъв баскетбол е това. Това е по-зле от уличен баскетбол. Ако бях събрал хората от публиката да си подават топката, те щяха да направят 4 асистенции. Ние имаме 3, като изключим нашия гард, който има 9 - общо 12. Ние не играем отборно, всеки играе за себе си, играчите бъркат комбинациите, сигурно е моя грешка и аз трябва да поема вината. Но когато вече става за пореден мач, те четвъртата част играят без главите си, нещо трябва да променим", заяви Евтимов.

"Моят център можете ли да познаете колко борби има днес - 210 висок център - искате ли да ви кажа? Нула борби, нула, нула... Аз, както съм инвалид в момента, ще хвана поне една, поне една! Той на полувремето има нула борби, от там му се навиквам, казвам му: "Момче трябва да се бориш". Защото двамата ни високи играчи на полувремето имат нула борби. Ето, единият свършва мача с нула борби, а е играл 28 минути. Какъв център е това според вас? Сигурно грешката е на треньора и треньора трябва да влезе и да се бори вместо него. Няма значение. Лошото е, че на мен ми развалиха приятната серия в тази зала. Защото миналата година, като изключим първия мач срещу Плевен, когато тъкмо бях дошъл, победиха ни с продължение, аз от тогава в тази зала загуба нямам. И явно някои от тях не са наясно колко е важно да побеждаваш в собствената си зала", продължи специалистът.

"Искам да поздравя Плевен, защото бяха осем човека, четирима контузени отстрани, но дойдоха, биха се вкараха ни 90 точки и ни показаха как се играе баскетбол. Поздравявам ги. Просто бяха по-добри от нас, искаха повече победата и затова резултатът е такъв", каза още Евтимов.

Цялото интервю може да видите във видеото!

Снимки: Sportal.bg

