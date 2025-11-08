Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

  • 8 ное 2025 | 14:15
  • 198
  • 0
Сребърен медал за България в първия ден на Балканското първенство по карате в Риека

Николай Стефанов спечели сребърен медал в категория до 60 килограма при мъжете до 21 години на Балканското първенство по карате в Риека (Хърватия).

Стефанов записа три последователни победи с 4:3 точки срещу Емир Халилович от Босна и Херцеговина, с 4:0 над Ахмет Арда Йълмаз от Турция и с 4:1 над Недим Шакири от Република Северна Македония. На финала той отстъпи пред Балша Войнович от Черна гора с 2:4 точки.

Още двама национали стигнаха до мачовете за медалите. В категория до 47 кг кадети при момичетата Рая Динева загуби в първия кръг от достигналата до финала Дария Болинтиру от Румъния в оспорван мач с 2:3. Румънката изтегли Динева до репешажите за бронза, като българката записа три поредни победи. В решаващия двубой за бронза тя загуби от друга румънка Мария Терпезан с 3:8.

До мача за бронза достигна и Николай Цанев в категория до 76 кг юноши при момчетата. Цанев изигра страхотни мачове в тежката категория с доста участници и победи последователно Николас Антониу от Кипър с 8:1, Кристиан Космациуч от Румъния с 8:0, Кораб Гаши от Косово с 4:1 и Данило Сарайлич от Сърбия с 3:1 преди да отстъпи пред бъдещия шампион Али Арнаутович от Босна и Херцеговина с 0:2. За третото място Цанев загуби от Бурак Осман Келеш Турция след 0:0 и съдийско решение.

Останалите българи в първия ден не достигнаха до битките за медалите, съобщават от БНФК.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

Слави Бинев учaства в откриването на Европейското по таекуондо за кадети

  • 7 ное 2025 | 17:32
  • 1361
  • 0
Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

Мариян Димитров се оттегли от бойното самбо

  • 7 ное 2025 | 17:00
  • 648
  • 0
Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо 

Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо 

  • 7 ное 2025 | 16:38
  • 572
  • 0
Поражение за Попов в дебюта му в ONE FC

Поражение за Попов в дебюта му в ONE FC

  • 7 ное 2025 | 15:51
  • 3834
  • 2
Гласувайте за вашия фаворит: Ислам Махачев или Джак Дела Мадалена?

Гласувайте за вашия фаворит: Ислам Махачев или Джак Дела Мадалена?

  • 7 ное 2025 | 15:17
  • 445
  • 0
България ще бъде домакин на Балканското по карате през 2027 година

България ще бъде домакин на Балканското по карате през 2027 година

  • 7 ное 2025 | 14:40
  • 638
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и ЦСКА

11-те на Левски и ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 18299
  • 60
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4509
  • 0
Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4288
  • 1
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9644
  • 2
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10873
  • 13
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12409
  • 15