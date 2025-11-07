Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на сингъл в Гърция

Популярни
  • 7 ное 2025 | 18:14
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 6 българин загуби от Амит Валес (Израел) с 3:6, 5:7 за 88 минути на корта.Валес започна по-добре и поведе с 4:2 гейма, след което си осигури успеха в първия сет. Във втората част Динев на два пъти пропиля пробив аванс и допусна решителен брейк в края на сета, с което загуби мача.

В надпреварата на двойки 21-годишният българин и Матиаш Уйвари (Австрия) ще срещнат по-късно днес на четвъртфиналите третите в схемата американци Алекс Джоунс и Майлс Джоунс. Двубоят трябваше да се играе вчера, но беше отложен заради неблагоприятни атмосферни условия.

