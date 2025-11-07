Популярни
  • 7 ное 2025 | 16:45
  • 439
  • 0
Илиян Стойнов стартира с победа на турнир в Норвегия

Националът Илиян Стойнов стартира с победа на международния турнир по бадминтон "International Series" в Сандефьорд (Норвегия).

Българинът надделя в оспорван мач над квалификанта Тим морк (Швеция) с 19:21, 21:11, 21:19 за 65 минути на корта. Стойнов отстъпваше с 18:19 в решителния трети гейм, но направи серия от три поредни точки, за да стигне до обрат и крайния успех.

По-късно днес той ще играе срещу номер 5 в схемата Каран Раджан Раджараджан (Дания).

Другият българин Цветан Иванов не успя да преодолее квалификациите, в които записа две победи и едно поражение.

