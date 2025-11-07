Анна-Мария Манушева спечели бронз от Световното по самбо

Анна-Мария Манушева се пребори за бронз в категория до 65 килограма в първия ден на световното първенство по самбо за мъже и жени, което се провежда в Бишкек (Киргизстан).

В първата си среща националката ни пребори представителка на Монголия и победи с резултат 3-0. Във втората среща на тепиха Манушева наддела с 2-0 над спортистка от Украйна, а в полуфинална среща българката отстъпи пред състезаващата се под неутрален флаг Даниела Ждан. В “малкия финал” Манушева победи в оспорвана битка представителка на Грузия.

От другите българи днес Делян Илиев отпадна във втория кръг в категория до 71 килограма на спортното самбо, а Николай Митов беше елиминиран във втория кръг при 64-килограмовите в бойното самбо. Мариян Димитров пък загуби първия си мач в категория до 88 килограма на бойното самбо.

В надпреварата при дамите Деница Георгиева стигна до репешажите за бронза при най-леките до 50 килограма, където загуби с 0:9 от Макико Йошино (Япония) и раздели седмото място в крайното класиране.

Шампионата на планетата по самбо продължава до 9-и ноември.