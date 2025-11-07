Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Top Rank потвърди раздялата си с Артур Бетербиев

  • 7 ное 2025 | 10:35
  • 289
  • 0
Промоутърската компания Top Rank официално обяви, че Артур Бетербиев вече няма договор с тях.

40-годишният боксьор в полутежка категория сам се определи като „свободен агент“, а представител на организацията, която го изведе до статута на неоспорим шампион, потвърди пред BoxingScene, че пътищата им са се разделили.

Бетербиев се присъедини към Top Rank през 2019 г., след като напусна предишния си промоутър Ивон Мишел. В период на несигурност около бъдещето му, последвал пропадането на мача му с Дион Никълсън, той публикува в социалните мрежи: „Получих много въпроси относно моя промоутърски статут. От юни 2025 г. съм свободен агент. Договорът ми с Top Rank изтече.“

„Благодарен съм за всички тези години с Top Rank и искам да им благодаря за възможностите, които ми предоставиха. Искам всички, които ме следват и подкрепят, да знаят, че вярвам, че най-добрите битки тепърва предстоят“, добави той.

Срещата Бетербиев-Никълсън беше планирана за подгряващата карта на събитието Дейвид Бенавидес-Антъни Ярд в Рияд, Саудитска Арабия, на 22 ноември.

Не е тайна, че Бетербиев се е насочил и към трети двубой със своя сънародник Дмитрий Бивол, след като първо го победи по точки, а след това претърпя първата си загуба именно от него.

