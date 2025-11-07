Популярни
  Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 1883
  • 3
Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Бившият министър-председател Бойко Борисов блесна със седем гола при разгромния успех на Витоша (Бистрица) над Житен с 12:3 в мач от столичното първенство за ветерани. С две попадения се отчете Христов Йовов, а по едно добавиха Георги Пеев, Йордан Минев и Веселин Минев.

Витоша продължава борбата за републиканската титла при ветераните и остава без загуба и без равенство до момента. В следващата си среща "тигрите" ще се изправят срещу Рилски спортист, след което предстоят двубоите за определяне на шампиона на Югозападна България.

Победителят от тази зона ще участва във финалната фаза с първенците от останалите региони.

