Бойко Борисов заби седем гола при разгромен успех на ветераните на Витоша (Бистрица)

Бившият министър-председател Бойко Борисов блесна със седем гола при разгромния успех на Витоша (Бистрица) над Житен с 12:3 в мач от столичното първенство за ветерани. С две попадения се отчете Христов Йовов, а по едно добавиха Георги Пеев, Йордан Минев и Веселин Минев.

Витоша продължава борбата за републиканската титла при ветераните и остава без загуба и без равенство до момента. В следващата си среща "тигрите" ще се изправят срещу Рилски спортист, след което предстоят двубоите за определяне на шампиона на Югозападна България.

Победителят от тази зона ще участва във финалната фаза с първенците от останалите региони.