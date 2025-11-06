Популярни
Елиуд Кипчоге разкри най-голямото съжаление в кариерата си

  • 6 ное 2025 | 16:39
  • 178
  • 0
Елиуд Кипчоге може и да е постигнал всичко, за което един бегач мечтае, но все още има няколко неща, които му оставят горчив вкус. Докато легендарният атлет отваря следващата глава в кариерата си, той признава, че има моменти от своя забележителен спортен път, в които е можел да се представи по-добре.

Кипчоге осъществи мечтата си да участва във всички седем големи маратона, след като се състезава в Ню Йорк в неделя, завършвайки на 17-о място. След това той обяви, че няма да се оттегля, а ще продължи да бяга с кауза.

Кениецът, който навърши 41 години в сряда, планира да пробяга по един маратон на всеки континент през следващите две години. Целта му вече не са рекорди или медали, а да вдъхновява хората и да събира средства за благотворителност.

Инициативата, наречена "Световното турне на Елиуд Кипчоге“, е начин двукратният олимпийски шампион в маратона да "служи на човечеството, проповядвайки евангелието на бягането“. Той определя това като преход, а не като край на кариерата си.

За човек, който е участвал в 21 големи маратона, спечелил е 11 от тях и е подобрявал световния рекорд два пъти, мнозина биха сметнали, че Кипчоге няма за какво да съжалява. Истината обаче е друга.

Разочарованието му не е свързано с шосейното бягане, а с периода му на пистата, където започва кариерата си първо на 3000, а след това и на 5000 метра, преди да се прехвърли към маратоните.

Кипчоге спечели световната титла на 5000 метра през 2003 г. и сребърен медал три години по-късно. На олимпийските игри в Атина през 2004 г. и в Пекин през 2008 г. той взе съответно бронз и сребро в същата дисциплина.

Именно този период кара Кипчоге да смята, че е трябвало да постигне много повече. Това съжаление остава, въпреки че днес той е един от най-уважаваните и обичани атлети в света.

"Най-голямото ми съжаление е, че не спечелих олимпийско злато на 5000 метра“, заяви Кипчоге в скорошно интервю за Olympics.com. "Винаги съм усещал, че съм пропуснал световния рекорд на 5000 метра. Иска ми се да го бях постигнал, а може би и да бях поставил световен рекорд на 10 километра на шосе. В маратона не съм пропуснал нищо“, добави той.

Спечелването на злато на 5000 метра е трудна задача за кенийските бегачи през годините. Последната световна титла в тази дисциплина за Кения е спечелена от Даниел Комен през 1997 г., а олимпийска титла липсва след триумфа на Джон Нгуги на игрите в Сеул през 1988 г.

Комен държеше и световния рекорд (12:39.74) от август 1997 г. до юни 1998 г., когато етиопската легенда Хайле Гебреселасие го подобри с време 12:39.36 в Хелзинки, Финландия. През май 2004 г., в разцвета на силите на Кипчоге, друг етиопец, Кенениса Бекеле, свали рекорда до 12:37.35 в Хангело, Нидерландия.

Световният рекорд на Бекеле на 5000 метра остана непокътнат до август 2020 г., когато угандиецът Джошуа Чептегей го подобри, пробягвайки дистанцията за 12:35.36 в Монако.

Снимки: Gettyimages

