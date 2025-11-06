Популярни
  4. Байерн Мюнхен е изправен пред една от най-трудните серии от гостувания в историята на Евролигата

Байерн Мюнхен е изправен пред една от най-трудните серии от гостувания в историята на Евролигата

  • 6 ное 2025 | 15:24
  • 182
  • 0
Байерн Мюнхен е изправен пред една от най-трудните серии от гостувания в историята на Евролигата

Германският баскетболен Байерн Мюнхен се насочва към изтощителен 40-дневен период, който ще изпита всяка частица от издръжливостта на състезателите, които ще трябва да изиграят 11 от 12 мача като гости. Неочаквана промяна в програмата обърна календара на отбора с главата надолу и остави германския шампион изправен пред една от най-трудните серии от гостувания в историята на Евролигата, пише специализираното издание Basketnews.com.

Израелските отбори пътуваха много през последните сезони поради ситуация в страната, но при нормални условия е трудно да се намери програма, която да се сравни с тази на Байерн.

След като тимът посрещне Барселона на 12 ноември в поредния кръг на Евролигата, феновете на Байерн може би ще искат да разгледат добре състава, защото няма да имат възможност да видят в Мюнхен друг домакински двубой от турнира до 23 декември, когато Апоел Тел Авив ще гостува на германска земя. Между тези две дати Байерн ще изиграе седем поредни гостувания в Евролигата, съответно срещу Анадолу Ефес в Турция, срещу Баскония и Валенсия в Испания, срещу Партизан в Сърбия, срещу Дубай Баскетбол в Дубай и срещу френските АСВЕЛ Лион-Вильорбан и Монако.

Според правилата на Евролигата, най-трудният подобрен период за отборите обикновено се състои от три гостувания, последвани от един домакински мач и след това още една серия от три гостувания, но случаят на Байерн Мюнхен наруши този баланс. Първоначално календарът на Евролигата за сезон 2025/2026 предвиждаше германският състав да бъде домакин на Партизан в Мюнхен през ноември, но Европейското първенство по водна топка, което ще се проведе в Белград от 10 до 25 януари, принуди Партизан да премести няколко домакински срещи, включително тази срещу Байерн на 20 януари.

Въпросният мач беше разменен с другия през ноември, оставяйки Байерн с безпрецедентен период от седем гостувания. Нещо повече, вътрешната програма на Байерн също не прави услуга на отбора. След първото си гостуване срещу Анадолу Ефес в Евролигата на 14 ноември, тимът ще изиграе и четири от следващите си пет мача в Бундеслигата на чужд терен. Това означава, че между 14 ноември и 23 декември Байерн Мюнхен ще изиграе 11 от 12-те си мача като гост във всички турнири – изтощителен 40-дневен период от пътуване, който би бил предизвикателство дори за най-опитните отбори от НБА.

Баскетболистите на Байерн ще започнат с шест последователни гостувания между 14 ноември и 4 декември, ще направят кратка спирка у дома за мач на 7 декември, а след това ще тръгнат отново на път за още пет двубоя между 12 и 21 декември, включително дълго пътуване до Дубай. Те ще имат възможност кратка почивка благодарение на квалификационния прозорец на ФИБА, който отваря празнина в програмата между мачовете им на 25 ноември и 4 декември.

Байерн Мюнхен в момента е 12-ти във временното класиране в Евролигата с актив 4-4, като всичките четири победи са като домакин. Преди да дойде домакинството срещу Барселона на 12 ноември, тимът от Мюнхен ще изиграе други две гостувания - тази вечер срещу френския Париж Баскетбол и на 9 ноември срещу Фехта в Бундеслигата.

