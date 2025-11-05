Популярни
  • 5 ное 2025 | 17:50
  • 921
  • 0
Започна дело срещу президента на Олимпиакос

Делото срещу президента на гръцкия футболен клуб Олимпиакос Евангелос Маринакис и десетки футболни фенове започна в Гърция в сряда, съобщи "Ройтерс". Това е най-големият случай от този род, свързан със спортно насилие, с който властите обещаха да се справят.

Общо 142 фенове са обвинени в ръководене на престъпна организация и причиняване на животозастрашаващи експлозии на спортни събития. Те отрекоха да са извършили престъпления. Маринакис, корабен и медиен магнат, който е собственик и на клуба от английската Висша лига Нотингам Форест, и още четирима членове на борда са обвинени в подкрепа на предполагаемата престъпна група през 2019-2024 г. и в подбуждане към насилие. Те отхвърлиха обвиненията за провинение като неоснователни.

Маринакис не присъстваше в препълнената съдебна зала в Атина и беше представляван от адвоката си. Маскирани полицаи охраняваха няколко обвиняеми, които все още са в ареста. Повече от 210 души ще свидетелстват пред тричленния съдебен състав по време на процеса, който според адвокатите може да продължи повече от година.

Насилието е проблем в спорта в Гърция през последните години. Ултраси, които подкрепят един и същ клуб в различни спортове, често се сблъскват с полицията извън стадионите и с фенове на съперници в уговорени улични сбивания. Разследването е започнато след фаталното нараняване през 2023 година на 31-годишния служител от полицията за борба с безредиците Йоргос Лингеридис при сблъсъци преди волейболен мач за жени между Олимпиакос и Панатинайкос.

Преди този мач някои от феновете са преместили торба с факли и импровизирани експлозиви от склад на футболния си стадион до волейболната зала, установи разследването. Лингеридис е ударен от факла по време на сблъсъците и почина от нараняванията си седмици по-късно. Това е третият смъртен случай в Гърция при спортно насилие през 2022-2023 г. и накара главния прокурор да настоява за засилване на мерките срещу престъпните банди, свързани със спорта.

