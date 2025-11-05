Ламин Ямал ще има 23-годишна мащеха

Бащата на футболния талант Ламин Ямал обяви изненадваща новина. В Инстаграм 35-годишният Мунир Насрауи съобщи, че е сгоден за 23-годишната си приятелка Кристина. Връзката е пикантна заради голямата възрастова разлика между двамата. Кристина е дори по-млада от бившата приятелка на звездата на Барселона Ники Никол (25 г.).

Насрауи публикува и снимка с партньорката си, придружена от емотикони на пръстен и черно сърце.

Въпреки че не е ясно от колко време са заедно, въпросната млада дама често се появява в публикациите на Мунир Насрауи. Например, през март тази година двамата позираха заедно за селфи в асансьор.

И докато таткото има повод за празнуване, при сина му е точно обратното. Преди дни 18-годишният футболист прекрати връзката си с известната аржентинска певица.

Ламин Ямал и Ники Никол вече не са гаджета

Бащата на Ламин Ямал имаше нужда от добри новини, след като премина през труден период. Преди около година той беше намушкан на улицата, докато разхождаше кучето си.

📽️: Lamine Yamal’s DRUNK father causing a scene in his neighbourhoodpic.twitter.com/3n3PKHuAI2 https://t.co/888Sgys53k — ~ (@xavipropp) September 24, 2025

Родителите на Ламин Ямал се разделят, когато той е 3-годишен. Нападателят на Барса има още брат и сестра.