Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ламин Ямал и Ники Никол вече не са гаджета

Ламин Ямал и Ники Никол вече не са гаджета

  • 1 ное 2025 | 16:38
  • 178
  • 0
Ламин Ямал и Ники Никол вече не са гаджета

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал обяви, че се е разделил с досегашната си приятелка Ники Никол, слагайки край на спекулациите, които се носеха от известно време насам. Връзката между футболиста и аржентинската певица предизвика огромен интерес и беше следена отблизо както от спортните, така и от светските медии.

Самият спортист потвърди новината пред журналиста Хави Ойос. „Вече не сме заедно“, заяви играчът, разсейвайки всички съмнения относно настоящия им статут.

Освен това европейският шампион подчерта, че причината не е изневяра: „Просто се разделихме, това е всичко. Нищо от това, което се пише, няма общо с нашата връзка“.

Двойката привличаше внимание с публикациите си в социалните мрежи и публичните си появи, но в крайна сметка двамата са решили да поемат по различни пътища. Интересното е, че само преди десетина дни Никол беше на трибуните на домакинството на Барса срещу Олимпиакос в Шампионската лига.

Новината, разкрита от Хави Ойос в предаването „D Corazón“, предизвика истинска вълна от реакции в социалните мрежи. Там последователите на двамата от дни обсъждаха раздялата им и коментираха слуховете за невярност, които се появиха след пътуване на футболиста до Милано за парти в компанията на приятели и приятелки.

„Не съм ѝ изневерявал, нито съм бил с друга жена“, категоричен бе Ямал в отговор на обвиненията за предполагаема афера по време на пътуването. С това изявление той се опита да сложи край на полемиката и да изясни причините за раздялата.

Следвай ни:

Още от Булевард

Това ли е новата светска двойка на България?

Това ли е новата светска двойка на България?

  • 1 ное 2025 | 11:10
  • 10304
  • 3
Изчезването на кучето му накара Аарън Рамзи да напусне клуба си

Изчезването на кучето му накара Аарън Рамзи да напусне клуба си

  • 1 ное 2025 | 04:18
  • 2245
  • 0
Гаджето на Ямал с нова доза секси снимки

Гаджето на Ямал с нова доза секси снимки

  • 31 окт 2025 | 20:29
  • 6355
  • 16
Бивша сърфистка показа доста от изумителното си тяло

Бивша сърфистка показа доста от изумителното си тяло

  • 31 окт 2025 | 20:24
  • 4053
  • 6
Дилета показа какво се случва зад кадър по време на фотосесии

Дилета показа какво се случва зад кадър по време на фотосесии

  • 31 окт 2025 | 20:19
  • 2940
  • 1
Николета остана по бельо в секси реклама

Николета остана по бельо в секси реклама

  • 31 окт 2025 | 18:35
  • 3041
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 59974
  • 150
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 18984
  • 12
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 5960
  • 19
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 20108
  • 13
11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

  • 1 ное 2025 | 16:23
  • 1933
  • 0
Съставите на Бърнли и Арсенал

Съставите на Бърнли и Арсенал

  • 1 ное 2025 | 16:15
  • 912
  • 3