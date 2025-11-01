Ламин Ямал и Ники Никол вече не са гаджета

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал обяви, че се е разделил с досегашната си приятелка Ники Никол, слагайки край на спекулациите, които се носеха от известно време насам. Връзката между футболиста и аржентинската певица предизвика огромен интерес и беше следена отблизо както от спортните, така и от светските медии.

Самият спортист потвърди новината пред журналиста Хави Ойос. „Вече не сме заедно“, заяви играчът, разсейвайки всички съмнения относно настоящия им статут.

Освен това европейският шампион подчерта, че причината не е изневяра: „Просто се разделихме, това е всичко. Нищо от това, което се пише, няма общо с нашата връзка“.

Двойката привличаше внимание с публикациите си в социалните мрежи и публичните си появи, но в крайна сметка двамата са решили да поемат по различни пътища. Интересното е, че само преди десетина дни Никол беше на трибуните на домакинството на Барса срещу Олимпиакос в Шампионската лига.

Новината, разкрита от Хави Ойос в предаването „D Corazón“, предизвика истинска вълна от реакции в социалните мрежи. Там последователите на двамата от дни обсъждаха раздялата им и коментираха слуховете за невярност, които се появиха след пътуване на футболиста до Милано за парти в компанията на приятели и приятелки.

„Не съм ѝ изневерявал, нито съм бил с друга жена“, категоричен бе Ямал в отговор на обвиненията за предполагаема афера по време на пътуването. С това изявление той се опита да сложи край на полемиката и да изясни причините за раздялата.