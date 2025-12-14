Кеч иконата Джон Сина официално се оттегли

Популярни
  • 14 дек 2025 | 09:58
  • 1628
  • 3
Има личности, които оставят дълбока следа и определят цели поколения – Джон Сина безспорно е една от тях. След изминалата нощ обаче можем да кажем, че тази ера официално приключи. Един от най-обичаните кечисти в историята сложи край на впечатляващата си кариера.

Сина излезе за последния си мач във Вашингтон, където за първи път от две десетилетия насам феновете станаха свидетели на нещо необичайно – той напусна ринга като загубил. Пред препълнената зала и в мач, който ще остане в историята, Сина се изправи срещу бившия двукратен световен шампион на WWE Гюнтер. Двубоят продължи 25 минути, а в самия му край Сина се предаде, след като почти изгуби съзнание в хватката на съперника си. Въпреки поражението, публиката го изпрати с подобаващо уважение.

Кариерата на Джон Сина в кеча започва още през 1999 година. Днес, на 48-годишна възраст, той може да се похвали с изключителни постижения – 17 световни титли, пет пъти шампион на САЩ и четири титли на двойки в WWE. Той остава завинаги част от фолклора на кеча със своята емблематична фраза „You Can’t See Me“, а най-силният му период беше между 2005 и 2015 година. Според финансови анализи именно Сина е бил основен двигател на огромна част от приходите на федерацията през тези години.

През годините той на няколко пъти се оттегляше временно от ринга, за да се насочи към други проекти – рап музиката и киното, където също изгради успешна кариера.

Извън спорта Сина е известен и с активната си благотворителна дейност. От 2002 година насам той работи с фондация, която изпълнява желанията на деца с тежки заболявания, като до момента е помогнал за сбъдването на 650 мечти.

Макар да приключва с активните си участия, Джон Сина няма да се раздели напълно с кеча. Той вече е подписал петгодишен договор като посланик на организацията и ще продължи да бъде част от света на WWE, макар и извън ринга.

