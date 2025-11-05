Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

Драгомир Петров се завръща за още една битка на елитната международна верига SENSHI. Боецът от Сливен ще се изправи срещу мароканеца Айсам Чадид на бойната гала SENSHI 29, която ще се проведе на 6-и декември в “Двореца на културата и спорта” във Варна.

Битката ще се проведе по правилата на КWU Full Contact. 32-годишният Петров е бивш европейски шампион на SENSHI и четирикратен шампион, а мароканецът Хадид е шампион на Испания по кикбокс и европейски шампион на международната организация ISKA.

Към момента останалите обявени битки за SENSHI 29 са:

Нейтън Бендър (Великобритания) - Николас Санабриа (Колумбия) - KWU SENSHI -70 кг.

Карим Мабрук (Австрия) - Едуард Алексанян (България) - KWU Full Contact -90 кг.