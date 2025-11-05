Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

  • 5 ное 2025 | 16:04
  • 260
  • 0

Драгомир Петров се завръща за още една битка на елитната международна верига SENSHI. Боецът от Сливен ще се изправи срещу мароканеца Айсам Чадид на бойната гала SENSHI 29, която ще се проведе на 6-и декември в “Двореца на културата и спорта” във Варна.

Битката ще се проведе по правилата на КWU Full Contact. 32-годишният Петров е бивш европейски шампион на SENSHI и четирикратен шампион, а мароканецът Хадид е шампион на Испания по кикбокс и европейски шампион на международната организация ISKA.

Към момента останалите обявени битки за SENSHI 29 са:

Нейтън Бендър (Великобритания) - Николас Санабриа (Колумбия) - KWU SENSHI -70 кг.

Карим Мабрук (Австрия) - Едуард Алексанян (България) - KWU Full Contact -90 кг.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:33
  • 559
  • 0
Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:21
  • 408
  • 0
Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 416
  • 0
MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

  • 5 ное 2025 | 11:18
  • 682
  • 0
Дейна Уайт: ФБР разследва уреждане на мачове в UFC

Дейна Уайт: ФБР разследва уреждане на мачове в UFC

  • 5 ное 2025 | 11:11
  • 686
  • 0
Георги Шишков спечели бронз на Световното по джудо за ветерани

Георги Шишков спечели бронз на Световното по джудо за ветерани

  • 5 ное 2025 | 07:41
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 1274
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 63325
  • 201
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 28570
  • 13
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 12761
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 521351
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 14111
  • 3