  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Камила Валиева поднови тренировки след наказанието за допинг

Камила Валиева поднови тренировки след наказанието за допинг

  • 5 ное 2025 | 15:10
5 ное 2025 | 15:10

Руската фигуристка Камила Валиева започна тренировки с треньорката Светлана Соколовская в "Навка Арена", съобщи олимпийската шампионка Татяна Навка пред ТАСС.

Още преди няколко седмици стана ясно, че Валиева ще тренира в школата на Навка под ръководството на Соколовская. Фигуристката напусна бившата си треньорка Етери Тутберидзе през пролетта.

"Камила Валиева започна тренировки с групата на Светлана Соколовская. Когато достъпът беше разрешен, тя започна", каза Навка.

На 29 януари 2024 година Спортният арбитражен съд дисквалифицира фигуристката за нарушение на антидопинговите правила, потвърждавайки искането на Световната антидопингова агенция за четиригодишно наказание, което тече от 25 декември 2021 година. Резултатите на спортистката от Олимпийските игри В Пекин 2022 бяха анулирани.

На Валиева беше позволено официално да поднови тренировки на 25 октомври.

