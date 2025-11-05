Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази съжаление, че желанието му "червените" от Бистрица да срещнат Левски на 1/8-финалите за Sesame Купа на България не се сбъдна. Тегленият по-рано днес жребий отреди отборът на Иван Стоянов да се изправи срещу Славия, а "сините" извадиха късмет и ще приемат третодивизионния Витоша (Бистрица) на "Герена".

"Ееее, не ни се падна Левски за Купата…жалко!", написа Найденов във "Фейсбук".