Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 1232
  • 0

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов изрази съжаление, че желанието му "червените" от Бистрица да срещнат Левски на 1/8-финалите за Sesame Купа на България не се сбъдна. Тегленият по-рано днес жребий отреди отборът на Иван Стоянов да се изправи срещу Славия, а "сините" извадиха късмет и ще приемат третодивизионния Витоша (Бистрица) на "Герена".

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

"Ееее, не ни се падна Левски за Купата…жалко!", написа Найденов във "Фейсбук".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Отложиха мача на Созопол с Локо II (Пловдив)

Отложиха мача на Созопол с Локо II (Пловдив)

  • 5 ное 2025 | 09:25
  • 1118
  • 0
ОФК Несебър загуби голмайстор

ОФК Несебър загуби голмайстор

  • 5 ное 2025 | 09:07
  • 1494
  • 0
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 43195
  • 109
Лудогорец замина за Будапеща

Лудогорец замина за Будапеща

  • 5 ное 2025 | 08:40
  • 3419
  • 19
Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

Започват битките в Област Пловдив за купата на АФЛ

  • 5 ное 2025 | 08:29
  • 751
  • 0
Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

Филип Кръстев изгледа от пейката тежка загуба на Оксфорд

  • 5 ное 2025 | 00:41
  • 2006
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 43195
  • 109
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 14614
  • 4
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 5311
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 519442
  • 29
Моци: Лудогорец отново ще е шампион

Моци: Лудогорец отново ще е шампион

  • 5 ное 2025 | 10:25
  • 12783
  • 42
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 10090
  • 2