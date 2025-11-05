Популярни
Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 311
  • 0
Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

Предстоящото продължение „Крайпътна къща 2“ на Amazon MGM добави няколко бойци от висок ранг към актьорския си състав. Те ще си партнират с Джейк Джиленхол, след като оригиналният римейк постигна огромен успех при дебюта си в Prime Video.

Общо шестима професионални бойци се присъединяват към продукцията. Сред тях са звездите на UFC Майкъл Чандлър, Дъстин Порие, Майкъл „Венъм“ Пейдж и Стивън „Уондърбой“ Томпсън. Към тях се присъединяват и бившият шампион на UFC в полусредна категория Тайрън Удли, както и шампионът на GLORY в тежка категория по кикбокс Рико Верхувен.

Ветеранът от UFC Джей Хиърън също се завръща за продължението, след като участва в първия филм в ролята на боеца Джакс Харис, който се бие с героя на Джиленхол – Долтън, в няколко ретроспективни сцени. Във филма участват още бившата суперзвезда на WWE Дейв Батиста и Алдис Ходж.

В оригиналния римейк на „Крайпътна къща“, който излезе през 2024 г., суперзвездата на UFC Конър Макгрегър изигра ролята на Нокс – един от главните злодеи. Не се очаква обаче той да се завърне за продължението. В момента Макгрегър тренира с надеждата да се завърне в октагона за събитието UFC Белия дом, планирано за юни 2026 г., като именно Чандлър е спряган за негов опонент.

Все още няма информация кога се очаква да започне продукцията на „Крайпътна къща 2“, но се съобщава, че филмът ще бъде със значително по-голям мащаб. Снимките ще се проведат на множество локации, включително Обединеното кралство, Малта и Савана, Джорджия.

Много от новите членове на актьорския състав всъщност имат предишен опит в киното. Верхувен имаше главна роля във филма „Черният лотос“, както и участие в продължението „Бърлога на крадци 2“. Удли също има богат актьорски опит с роли в продукции като „Директно от Комптън“ и телевизионния сериал „Кобра Кай".

Не е ясно дали снимките на „Крайпътна къща 2“ биха могли да попречат на кариерата на активните бойци, които поемат роли във филма. Чандлър, Пейдж и Томпсън все още се състезават активно в UFC.

В римейка на „Крайпътна къща“, базиран на филма с Патрик Суейзи от 1989 г., Джиленхол играе бивш боец от UFC, който започва работа като охранител в бар във Флорида. Там той влиза в конфликт с местен престъпен бос, който се опитва да заграби цялата земя, за да построи на нейно място скъп курорт.

