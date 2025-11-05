Мендилибар: Резултатът не е справедлив

Наставникът на Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар подчерта, че отборът е заслужавал победата срещу ПСВ Айндховен и коментира бъдещето на тима в Шампионската лига. Гръцкият гранд водеше до последните секунди, но гостите изравниха за крайното 1:1.

„Това е една от онези вечери, в които футболът не предлага справедлив резултат. Понякога някой печели, без да го заслужава. Те се възползваха от своя момент с фаула в края. Това често може да се случи, а ние сега трябва да мислим за мача в неделя", каза Мендилибар.

"Когато не се възползваш от моментите си, те ти изравняват. Такъв е футболът. Вратарят на ПСВ също имаше отлични намеси", сподели испанският специалист.

„Всички постоянно задават един и същ въпрос. Това е труден турнир, не сме най-добрият отбор, не сме фаворит. Гледаме всеки мач поотделно и ще видим какво може да се случи стъпка по стъпка", добави Мендилибар.