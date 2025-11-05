Томас Франк: Ако Ван де Вен продължава да прави такива неща, не е проблем да ме подминава

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк сравни Мики ван де Вен с Лионел Меси след невероятния гол на нидерландския защитник в мача срещу ФК Копенхаген в Шампионската лига, спечелен с 4:0.

„Изглеждаше сякаш Меси се е превъплътил в Мики ван де Вен! Той пробяга разстоянието от собственото си наказателно поле до другото, за да вкара фантастичен гол. Той е нашият голмайстор във всички турнири, нека продължава така", коментира възхитеният Франк.

Тотнъм се преобрази в ШЛ, Ван де Вен с фамозен гол

Голът на Ван де Вен беше перфектното извинение към наставника на тима, след като го подмина демонстративно след загубата с 0:1 от Челси в неделя. Франк се пошегува с тази ситуация.

„Може да продължава да ме подминава, ако е ядосан след мач, стига да прави такива неща на терена“, добави датчанинът, който определи червения картон на Бренън Джонсън като пресилен.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages