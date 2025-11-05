Руи Боржеш: През второто полувреме ни липсваше свежест

Наставникът на Спортинг (Лисабон) Руи Боржеш даде висока оценка на отбора си за представянето в мача срещу Ювентус в Шампионската лига. "Зелено-белите" стигнаха до равенство 1:1 в Торино.

"През първото полувреме бяхме вдъхновени и в дефанзивен план успяхме да неутрализираме, понякога с известни трудности, един страхотен отбор. През второто полувреме се старахме, но не успявахме да контролираме мача. Ювентус още не е губил у дома от този сезон, а ние им се противопоставихме. Ако искаме да сме сред най-добрите, трябва да имаме този капацитет, тази скромност, тази смелост, която показахме през цялото време, с и без топка", коментира Руи Боржеш.

Куп пропуски оставиха Ювентус без победа в Шампионската лига

"Жоао Симоеш имаше малък инцидент вчера на тренировка и беше под въпрос до последно. Чувстваше се добре по време на мача, влезе и игра страхотно. Когато излезе, беше на предела на силите си. Напусна по-скоро от умора, а не заради малкия проблем, който имаше вчера. Що се отнася до Луис Суарес, това че не беше титуляр, се дължеше на стратегията ни", обясни насатвникът на Спортинг.

"Не играхме срещу кой да е отбор. Мисля, че през първото полувреме бяхме много силни. Вкарахме за 1:0, можехме веднага след това да направим и 2:0, но Тринкао уцели гредата. Нямахме толкова много удари както в първенството, но Шампионската лига е друго ниво. През второто полувреме съперникът имаше известно превъзходство. Загубихме свежест и това се забелязваше при вземането на решения", сподели Руи Боржеш.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages