Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави таланта на Пари Сен Жермен Дезире Дуе за спечелената от 20-годишният футболист нагрaдa Golden Boy. Индивидуалният приз се връчва за най-добър млад футболист до 21 години след журналистическа анкета.

Камата пък бе част от специално жури, съставено от футболни легенди, сред които бяха още Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Известните имена от близкото минало присъждаха някои от останалите награди.

Самата церемония бе организирана от италианското издание “Тутоспорт”.

“Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб!

Голямо браво на моите приятели от Tuttosport, които организират анкетата за най-значимите таланти в света!”, написа Стоичков в профила си в социалните мрежи.