Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 94
  • 0
Стоичков поздрави Дезире Дуе за нагрaдaта Golden Boy

Легендата на българския футбол Христо Стоичков поздрави таланта на Пари Сен Жермен Дезире Дуе за спечелената от 20-годишният футболист нагрaдa Golden Boy. Индивидуалният приз се връчва за най-добър млад футболист до 21 години след журналистическа анкета.

Млада звезда на ПСЖ спечели големия приз от Golden Boy 2025
Млада звезда на ПСЖ спечели големия приз от Golden Boy 2025

Камата пък бе част от специално жури, съставено от футболни легенди, сред които бяха още Лотар Матеус, Андрий Шевченко, Павел Недвед, Алесандро Костакурта, Сеск Фабрегас, Хуан Себастиан Верон и Руи Коща. Известните имена от близкото минало присъждаха някои от останалите награди.

Самата церемония бе организирана от италианското издание “Тутоспорт”.

Като член на борда на легендите искам да поздравя Дезире Дуе като новия кавалер на наградата Златното момче на годината! Наистина беше феноменален! Очакваме още много от теб!

Голямо браво на моите приятели от Tuttosport, които организират анкетата за най-значимите таланти в света!”, написа Стоичков в профила си в социалните мрежи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Трент – обикновеното момче, което живееше на десет минути от „Анфийлд“, но не пожела да бъде Петия Бийтълс

Трент – обикновеното момче, което живееше на десет минути от „Анфийлд“, но не пожела да бъде Петия Бийтълс

  • 4 ное 2025 | 15:28
  • 6159
  • 3
Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

Гуардиола: Това е голям мач във всеки един формат и турнир

  • 4 ное 2025 | 15:23
  • 4133
  • 0
Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

Холанд: Не мисля за рекорди, много далеч съм от Меси и Роналдо

  • 4 ное 2025 | 15:20
  • 978
  • 1
Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

Нойер и Дракслер си спомниха за ужаса от терористичните атаки в Париж преди десет години

  • 4 ное 2025 | 14:04
  • 853
  • 0
Мусиала е все по-близо до завръщане в игра

Мусиала е все по-близо до завръщане в игра

  • 4 ное 2025 | 14:03
  • 757
  • 0
Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

Феновете на Ливърпул с нова атака към Трент часове преди сблъсъка с Реал Мадрид

  • 4 ное 2025 | 13:31
  • 2613
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

Ето кой ще свири Левски - ЦСКА

  • 4 ное 2025 | 17:05
  • 23890
  • 69
Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Мурса 1:1 Левски! Следете мача ТУК!

  • 4 ное 2025 | 19:58
  • 6083
  • 3
Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

Славия (Прага) 0:1 Арсенал, Сака е точен от дузпа

  • 4 ное 2025 | 18:54
  • 2315
  • 1
Играят се ранните мачове в Шампионската лига

Играят се ранните мачове в Шампионската лига

  • 4 ное 2025 | 19:45
  • 19232
  • 7
Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

Рилски спортист рухна през второто полувреме срещу Мурсия

  • 4 ное 2025 | 20:14
  • 3919
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2025 | 08:00
  • 499994
  • 26