Панатинайкос "върза" Слукас до 2027 година

След подновяването на договора на Динос Митоглу, единствената "нерешена“ задача за Панатинайкос оставаше тази за бъдещето на ветерана Костас Слукас. Всички обаче знаеха, че капитанът или ще завърши кариерата си в "детелините", или ще поднови договора си за още една година. И както се оказва, случи се второто.
Според SDNA лидерът на "зелените" ще остане в отбора за още един сезон, подписвайки договор до лятото на 2027 г. Една среща с Димитрис Янакопулос беше достатъчна, за да може Слукас да си стисне ръцете със силния човек на отбора и да преподпише.
Името на 35-годишния гард е свързано с една от най-големите епопеи в съвременната история на Панатинайкос. Той се присъедини към гранда от Атина от Олимпиакос през лятото на 2023 г. и поведе отбора към завръщане на върха в Европа след 13 години. Помогна и за спечелването на титлата в гръцкото първенство през 2024-а след обрат в серията срещу Олимпиакос.
Снимки: Imago