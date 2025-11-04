Димитър Пенев, Христо Янев и компания посетиха строежа на "Българска армия"

Дни преди дербито между ЦСКА и Левски, "червените" получиха шампионска енергия от стадион "Българска армия". Целият тим на "армейците", начело със старши треньора Христо Янев и спортния директор Бойко Величков, посети обновяващия се дом на клуба, а дъждовното време не успя да помрачи емоцията от величествената гледка.

Редом с отбора бе и легендата Димитър Пенев, който използва случая да отправи пожелания за успех в предстоящия важен мач.

"Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас", обърна се Христо Янев към футболистите.

Процесът по реконструкцията на "Българска армия" продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра.

