Димитър Пенев, Христо Янев и компания посетиха строежа на "Българска армия"

  • 4 ное 2025 | 16:14
  • 710
  • 5

Дни преди дербито между ЦСКА и Левски, "червените" получиха шампионска енергия от стадион "Българска армия". Целият тим на "армейците", начело със старши треньора Христо Янев и спортния директор Бойко Величков, посети обновяващия се дом на клуба, а дъждовното време не успя да помрачи емоцията от величествената гледка.

Редом с отбора бе и легендата Димитър Пенев, който използва случая да отправи пожелания за успех в предстоящия важен мач.

"Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас", обърна се Христо Янев към футболистите.

Процесът по реконструкцията на "Българска армия" продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра.

"Част от нещо голямо!

Броени дни преди Вечното дерби, ЦСКА получи шампионска енергия на "Българска армия"!

Отборът, заедно с Христо Янев и легендата Димитър Пенев, усети духа на обновяващия се дом на клуба.

"Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!" - Христо Янев

Реконструкцията на стадиона върви с пълна сила - "Армията" се събужда", гласи съобщението на "червените" в социалните мрежи.

