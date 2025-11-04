Фейгин влиза в олимпийския сезон с образи на змия и вампир

Александра Фейгин ще представи за първи път новите си олимпийски програми по време на турнира “Денкова – Стависки къп“, който започва утре в Зимния дворец в София. Надпреварата е последната ѝ изява на родна земя преди Олимпиадата в Италия през февруари. Състезателката на Ина и Андрей Лутай ще се включи въпреки травма на ръката, получена при битов инцидент преди по-малко от месец.

“Александра има шевове на ръката. Докторите ѝ казаха да я пази, за да не се отворят при изпълнението на тройни скокове. И тя подсъзнателно я пази. Травмата не е опасна, но просто в съзнанието ѝ стои това, че може да се отворят шевовете. Това е, което я притеснява“, обясни треньорката ѝ пред БНР.

Фейгин продължава да работи с именития хореограф Беноа Ришо. “Продължаваме да работим с Беноа Ришо, защото сме много доволни от съвместната ни работа. Доста мислехме по музиките.“ Кратката програма е под музиката на „The Feeling Begins“ на Питър Гебриел и представя фигуристката в нова, ориенталска стилистика. “Мисля, че е много интересна и разкрива Саша в много различна светлина, защото тя в ориенталски мотиви никога не се е явявала. Нейният образ е на змия в пустинята“, разказа Лутай.

Волната програма е компилация от няколко произведения, също подбрани от Ришо.

“Не мога да ги назова, защото Беноа Ришо си ги е комбинирал по свой начин, а самият образ е на вампир. И двата образа са много интересни и не са използвани до момента. Тя е много щастлива от избора на музики, което предвещава да бъде и много артистична“, добави треньорката.

Сестрата на двукратната световна шампионка Албена Денкова разкри още, че за първи път от десетилетие самите Денкова и Стависки ще наблюдават турнира. „Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни.“

Тази година в “Денкова – Стависки къп“ ще участват 400 състезатели от 34 държави, като за първи път ще бъде представена дисциплината соло денс — индивидуален вариант на танцовите двойки.

В българските цветове при танцовите двойки ще се състезават Моли Хеърсайн и Алесио Суренков-Гулчев, които през 2024 г. представляваха Великобритания на световното юношеско първенство. Алесио притежава и български паспорт, а появата на дуета пред родна публика ще бъде техният дебют за страната ни.

При юношите и девойките извън класирането ще стартират Силвия Лутай и Константин Ткаченко, подготвящи се при легендарния специалист Алексей Горшков в Москва. „Силвия смени треньорите си. Работи с Алексей Горшков от края на миналата година. Той ни предложи партньор, който е изключително перспективен, много артистичен. Изглеждат невероятно заедно. Правят много, много сложни неща“, коментира Ина Лутай и подчерта:

“Алексей Горшков изведе сестра ми и Максим до топ 3 на световно първенство и неговата техника и начинът, по който той успява да научи състезателите да се пързалят, са изключителни.“

Състезанията за най-малките възрастови групи ще се проведат на 5 и 6 ноември, а през уикенда предстоят стартовете при юношите, девойките, мъжете и жените, включително и дебютът на соло денса пред българска публика.