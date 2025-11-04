Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Жулиен Георгиев: Да си на корта със светило във волейбола е неописуемо

Жулиен Георгиев: Да си на корта със светило във волейбола е неописуемо

  • 4 ное 2025 | 15:39
  • 110
  • 0

Гост в епизод 122 на подкаста "Първо темпо" е диагоналът на Локомотив Авиа Жулиен Георгиев.

В подкаста той разказа множество интересни истории, свързани с неговата състезателна кариера (и не само):

Жулиен Георгиев остава в Локомотив за още един сезон
Жулиен Георгиев остава в Локомотив за още един сезон

Начало на кариерата - операция "Респект" в 8-и клас?

Първи стъпки във волейбола и в мъжкия отбор на Добруджа/Добротица

Какво прави школата в Добрич толкова силна?

Как се перат и сушат дрехи без пералня ft. Илия Петков

Шампионският отбор на Добруджа от 2016 година - Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Димитър Маринков, Георги Манчев, Велизар Чернокожев, Жулиен Георгиев... със старши треньор Мирослав Живков

Финансовите и организационни проблеми на Добруджа

Опитът в чужбина - Франция и Турция

Мирослав Живков, Найден Найденов, Даниел Пеев - прилики и разлики

Рамо до рамо с Матей Казийски

Колективът в Локомотив Авиа - шегаджията, мълчаливият, DJ-ят...

Препоръка за следващ гост.

Снимки: Startphoto

