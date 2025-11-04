Жулиен Георгиев: Да си на корта със светило във волейбола е неописуемо

Гост в епизод 122 на подкаста "Първо темпо" е диагоналът на Локомотив Авиа Жулиен Георгиев.
В подкаста той разказа множество интересни истории, свързани с неговата състезателна кариера (и не само):
Жулиен Георгиев остава в Локомотив за още един сезон
Начало на кариерата - операция "Респект" в 8-и клас?
Първи стъпки във волейбола и в мъжкия отбор на Добруджа/Добротица
Какво прави школата в Добрич толкова силна?
Как се перат и сушат дрехи без пералня ft. Илия Петков
Шампионският отбор на Добруджа от 2016 година - Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Димитър Маринков, Георги Манчев, Велизар Чернокожев, Жулиен Георгиев... със старши треньор Мирослав Живков
Финансовите и организационни проблеми на Добруджа
Опитът в чужбина - Франция и Турция
Мирослав Живков, Найден Найденов, Даниел Пеев - прилики и разлики
Рамо до рамо с Матей Казийски
Колективът в Локомотив Авиа - шегаджията, мълчаливият, DJ-ят...
Препоръка за следващ гост.
Снимки: Startphoto