Английската полиция с безпрецедентни мерки за сигурност за мач, който ще е без гостуващи фенове

Английската полиция е предприела безпрецедентни мерки за сигурност за двубоя между Астън Вила и Макаби (Тел Авив) от Лига Европа, информира “Дейли Мейл”. Местните сили на реда са мобилизирали 700 полицаи, дронове, конна полиция, кучета и звена за борба с безредиците, които ще трябва да осигурят спокойното провеждане на срещата.

Астън Вила с ясно послание към феновете си преди мача с Макаби (Тел Авив)

Около “Вила Парк” ще бъде обявена зона, забранена за полети, а мачът ще бъде проведен без присъствие на гостуващи фенове. Мащабът на акцията е безпрецедентен, особено за среща, която ще се проведе без гостуващи фенове. Тези действия на местните власти получиха силна негативна реакция и дори бяха критикувани от английския премиер Киър Стармър.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages