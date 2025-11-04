Цървена звезда с подробности за контузените си играчи

Цървена звезда обяви състоянието на контузените си играчи ден преди да се изправи срещу Панатинайкос в първия мач от деветия кръг на Евролигата.

За Тайсън Картър:

"Възстановяването на Тайсън Картър започва във вторник и клубът своевременно ще информира обществеността за напредъка и динамиката на възстановяването на нашия играч, с когото се гордеем за начина, по който се справи със сериозно заболяване, както и за поведението му по време на дългия му престой в болницата. Благодарим също така на целия персонал на Клиничния център на Сърбия, който реагира своевременно и направи всичко по силите си, за да осигури на баскетболиста на "червено-белите" възможно най-добрите грижи", се казва в съобщението на Цървена звезда.

Тайсън Картър се бореше в последно време с белодробна емболия.

За Девонте Греъм:

"След удара, който получи, той беше диагностициран с костна контузия, след което последва допълнителен период на почивка и възстановяване. Девонте се присъедини към отбора и навлиза в тренировъчния процес, за да възстанови състезателната си форма и да се подготви за нови предизвикателства и дебютни минути в официални мачове с екипа на Цървена звезда".

За Джоел Боломбой:

"И накрая, Джоел Боломбой е на лечение и работи усилено всеки ден за пълното си възстановяване в САЩ, като клубът ще публикува повече информация до края на текущия месец".

"КК Цървена звезда за пореден път призовава обществеността да се информира за тренировъчния процес, възстановяването или степента на контузиите на играчите от нашия първи отбор изключително от официалните платформи на клуба", завършва съобщението.

Следвай ни:

Снимки: Imago