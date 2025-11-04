Изложба "Легендарните екипи на България" в Бургас

Навръх 17 ноември 2025 г., точно 32 години след паметната победа на България над Франция на "Парк де Пренс", в Central Park Бургас" ще бъде открита изложбата "За първи път на едно място: легендарните екипи на България". Събитието се организира от Central Park Бургас в партньорство с Bulgarian Football Shirts и ще представи историческото футболно наследство на България – автентични фланелки, бутонки, билети и предмети, запазили духа на най-славните победи на националния отбор.

Изложбата ще бъде отворена за посетители всеки ден от 9:00 ч. до 19:30 ч., от 17 ноември до 22 ноември 2025 г. Входът за изложбата е свободен. В рамките на експозицията ще бъдат представени уникални мачови фланелки и спортни артефакти от легендарни турнири – от Мондиал’66 в Англия до Мондиал’98 във Франция. Челно място в експозицията заемат фланелките на Христо Бонев от Мондиал’74, на Йордан Лечков от историческата победа с 4:0 над Гърция и на Наско Сираков от драмата с дузпи срещу Мексико по време на "лудото американско лято", както и на Борислав Михайлов, Христо Стоичков, Любослав Пенев, Красимир Балъков, Трифон Иванов, Стойчо Младенов, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и още десетки знакови имена.

Сред редките експонати ще бъдат показани бутонките на Балъков от САЩ’94, футболни обувки на Бербатов от официален мач на Манчестър Юнайтед, плакет от Евро’96, билети и програмки от всички световни и европейски първенства, както и сакът на Динко Дерменджиев от Мондиал’66 – съхранен и представен в отлично състояние.

"Тази изложба е емоция, която обединява поколения. Поклон пред златните ни футболисти – и покана към младите да носят този дух напред. Входът е свободен, защото целта ни е да срещнем хората, които са съпреживели тези победи, с новото поколение, което тепърва мечтае за тях", споделя Милен Николов, от Bulgarian Football Shirts, съорганизатор на събитието.

Изложбата предлага богат визуален материал и емоционално съдържание, подходящо за заснемане на кадри на експонати, показвани за първи път публично – оригинални фланелки от световни първенства, лични вещи на легендарни играчи и емблематични реликви от победите, белязали историята на българския футбол.