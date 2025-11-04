Очаквайте "Моята история" с Благой Георгиев

Бившият национал на България Благой Георгиев ще бъде новият гост в "Моята история" – съвместната продукция на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts. Юношата на Славия не направи изключение и се превърна в поредното значимо име в родния ни футбол, което не скри изненадата и удовлетворението си от срещата си със своите екипи.

Георгиев се върна назад в годините, в които си проправи път към големия футбол с бялата фланелка. Заедно с Благо се насочихме от стадион "Цар Самуил" в Петрич към две енигматични места – "Камп Ноу" в Барселона и "Сантяго Бернабеу" в Мадрид. След срещата му с двете величествени селекции се завърнахме за кратко на Балканите само за да си припомним "златния" му дубъл в Сърбия с Цървена звезда. Последва ново пътуване на Запад – този път към германския Дуисбург, с чиято фланелка Георгиев реализира фамозен гол във вратата на Мануел Нойер.

От Бундеслигата пък се отправихме директно към Русия, която се превърна във втора родина за Благо. Какво е да смениш две от най-силните първенства в света с руското? Как се оцелява при минусовите температури и военната обстановка в Чечня и какво е да работиш с човек като Рамзан Кадиров – Георгиев разказва в "Моята история".

Не пропускайте този четвъртък, 6 ноември, от 9:00 часа!

