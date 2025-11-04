Популярни
Помните ли когато Джордж Ръсел беше пилот на Форс Индия?

  • 4 ное 2025 | 11:21
  • 358
  • 0

Джордж Ръсел върви към края на своя седми сезон като титулярен пилот във Формула 1, като в своята кариера британецът е бил титуляр за два отбора – Уилямс и Мерцедес.

Но помните ли, че всъщносто Ръсел не направи своя дебют в състезателен уикенд с нито един от тези два екипа? Да, точно така, настоящият пилот на Мерцедес дебютира в официална сесия с отбора на Форс Индия, който в момента е познат като Астън Мартин.

Това се случи по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Бразилия през 2017 година, когато Ръсел замени Серхио Перес за първите 90 минути за подготовка на „Интерлагос“. Тогава британецът завърта 29 обиколки и се класира на 12-тата позиция, изоставайки на 0.593 от съотборника си Естебан Окон, който се нарежда на деветото място.

Две седмици по-късно, в Абу Даби, Ръсел сменя Окон за първите 90 минути за подготовка на „Яс Марина“ и си партнира с Перес. Тогава британецът се класира на 11-тото място, регистрирайки пасив от 0.838 спрямо мексиканеца, който се нарежда на шестата позиция.

Снимки: Gettyimages

