  3. Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

Спалети: Девизът ни до края на сезона трябва да е "борба до края и отвъд края"

  • 3 ное 2025 | 20:36
Треньорът на Ювентус Лучано Спалети заяви, че двубоят с Кремонезе през уикенда е бил много полезен за него, защото му е дал възможност да научи повече за отбора и за това как е най-подходящо да продължи работата си занапред. Бившият селекционер на Италия, който застана начело на “бианконерите” само преди няколко дни, стартира с успех начело на тима през уикенда, но утре те имат не по-малко лека задача, тъй като приемат Спортинг (Лисабон) в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига. До момента “старата госпожа” се представи разочароващо в най-комерсиалния клубен турнир и записа две равенства и едно поражение.

“Срещу Кремонезе останах доволен от някои свои решения, които ми дадоха повече информация как да продължа работата си, как да говоря с футболистите. Утре ще имаме труден мач, защото Спортинг е отбор, който знае как да играе футбол. Откакто Борхес е там, те показаха, че знаят как да играят добър футбол и са много добре подредени по терена и това прави трудно разгадаването им”, обясни наставникът.

След това треньорът на “бианконерите” се обърна по-конкретно към новините около своя тим. Той заяви, че вижда своя отбор в битката за Скудетото и те ще продължат битката, докато това е възможно математически.

“Амбициите ни в Шампионската лига? Първо, казах, че ще се борим за Скудетото, а не, че ще го спечелим. Има разлика. Докато математиката ни позволява, трябва да се стремим да се борим за всеки един трофей. До края на сезона нашият девиз трябва да е “борба до края и дори отвъд края. Къде виждам Йълдъз? Добра отправна точка за този въпрос е да го попитате къде би искал да играе. Той ми каза, че обича да играе в централна роля, но малко по-наляво, както и на крилото. И двете позиции са добри, защото той се представя отлично като втори нападател, но също така и на фланга. Разбира се, стигаме и до това, което би го притеснило е да го накараш да пробяга 100 метра, но най-добрите футболисти в най-големите отбори правят и това, когато трябва. Камбиазо i Влахович са от решаващо значение за нас. Андреа е много модерен играч, който няма точно установена роля. Неговата ситуация има големи предимства, защото той може лесно да се впише на много позиции, да играе на ниво и да направи най-доброто за отбора. Трябва да се подобри малко в психическо отношение, ако искаме да търсим негова слабост. Душан е по-опитен и познава Ювентус, знае какво се изисква, свикнал е с напрежението. Говорих с него и той ми заяви, че иска да остане тук. Не се притеснява от ситуацията около своя договор, а иска да играе футбол и да се представя на ниво. Онзи ден той даде отлични отговори във всяко едно отношение,” обясни Спалети.

Снимки: Gettyimages

