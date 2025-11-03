Французин изпревари Везенков за MVP на Евролигата за октомври

Силвен Франсиско беше обявен за най-полезен играч на Евролигата за месец октомври, благодарение на впечатляващите си изяви, които изведоха Жалгирис Каунас до върха в класирането.

Жалгирис прави изключителен сезон в тазгодишното състезание с рекорд от 6-2 и дели първото място с Апоел Тел Авив и Цървена звезда. Големият герой на литовците дотук през сезона е Силвен Франсиско, който пое лидерската роля в отбора на Томас Мачиулис.

Francisco’s October was DIFFERENT! 😤@S_CISCO_2 led @bczalgiris to the top of the standings and BALLED OUT all month long. 📈 pic.twitter.com/G409sYw5Ww — EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2025

Френският гард, който се премести в Каунас след престоя си в Байерн, се възползва напълно от дадената му възможност. Особено след контузията на Найджъл Уилямс-Гос, времето му за игра се увеличи драстично, като той отговори перфектно на изискванията.

Неговите цифри потвърждават доминацията му, тъй като записва средно по 14.9 точки и 6.8 асистенции на мач, което го прави "мозъка" на литовския отбор. Представянето му се изразява в 19.9 КПД (PIR), постижение, което му донесе наградата за MVP.

Франсиско показва и ефективност на терена, стреляйки 54.1% за две точки и впечатляващите 40.4% от зоната за три точки.

За наградата можеше да претендира и българската супрезвезда в европейския баскетбол Александър Везенков, който прави силен сезон до момента и бе със значим принос за положителния баланс (5-3) на Олимпиакос дотук.

